Scuola, oggi comincia Bolzano: calendario della ripartenza per regione

Oggi ritornano tra i banchi i 90.454 studenti dell’Alto Adige. Nella maggior parte delle altre regioni gli istituti riaprono il 13, come consigliato dal ministero. Ultimi a tornare in classe, il 20 settembre, gli alunni di Calabria e Puglia. Il ministro Bianchi parla di “ritorno in sicurezza”. Il personale scolastico deve mostrare il green pass, mentre è polemica per la possibilità di abbassare le mascherine nelle classi in cui tutti i ragazzi sono vaccinati