Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 4 settembre

I tamponi giornalieri effettuati sono 331.350, compresi i test rapidi. La percentuale dei positivi è all'1,9%. Le vittime sono 129.466 in totale, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 569 (+13), con 53 ingressi nelle ultime 24 ore. I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 4.566.126

Sono 6.157 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 6.735 ), a fronte di 331.350 tamponi giornalieri effettuati (ieri 296.394). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all'1,9% (ieri 2,3%). Sono 56 le vittime registrate. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 569 (+13), con 53 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 4 settembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

Covid, 10 milioni di non vaccinati in Italia: ecco chi sono

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.566.126. Le vittime in totale sono 129.466. I guariti sono un totale di 4.299.621. I ricoverati con sintomi sono 129.466 (+40). Sono invece 132.266 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 85.260.247 - di cui 57.568.980 processati con test molecolare e 27.691.267 con test antigenico rapido -, in aumento di 331.350 rispetto al 3 settembre. Le persone testate sono finora 32.807.288, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Abruzzo comunica che fra i positivi di oggi è stato ricompreso un caso dei giorni scorsi erroneamente eliminato. La Regione Emilia Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare. La Regione Lazio comunica che degli 8 decessi comunicati, 3 si riferiscono al mese di agosto 2021. La Regione Sicilia comunica che i 22 deceduti comunicati in data odierna sono avvenuti: n. 1 il 04/09/2021 - n. 7 il 03/09/2021 - n. 11 il 02/09/2021 - n. 1 il 22/08/2021 - n. 1 il 20/08/2021 - n. 1 il 12/08/2021.