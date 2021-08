Meteo, le previsioni di venerdì 20 agosto

L’anticiclone africano torna sull’Italia, portando ovunque caldo e bel tempo. Solo il Nord Est sarà interessato da cielo a tratti coperto, mentre sulla dorsale appenninica e sulle Alpi del Triveneto si abbatteranno piogge per lo più a carattere temporalesco. Si placano anche i venti. Mari poco mossi

L'anticiclone Lucifero torna a far capolino sulla nostra Penisola (e si scatenerà definitivamente nel weekend), provocando un nuovo innalzamento delle temperature. Nella giornata di venerdì 20 agosto il cielo sarà in prevalenza sereno, con qualche nuvola solo nelle Regioni settentrionali e in particolare orientali. Possibili temporali sulle Alpi del Triveneto e sugli Appennini. Sereno al Centro e al Sud. Le temperature restano stabili intorno ai 30 gradi.