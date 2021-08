Secondo i dati aggiornati al 15 agosto, per quanto riguarda i ricoverati in rianimazione la Sardegna è al 10% (la soglia fissata per il passaggio alla zona gialla), mentre la Sicilia è al 9%. L’incidenza è rispettivamente di 147,93 e 140,16, son un dato limite di 50 casi per 100mila abitanti. Per i reparti ordinari in rialzo la Toscana al 6% (+1%)