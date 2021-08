Covid, salgono le ospedalizzazioni: le regioni a rischio zona gialla

Sarà un Ferragosto ancora in zona bianca per tutta Italia, ma i dati sulla saturazione dei reparti sono in salita. Sardegna e Sicilia, in base ai nuovi criteri per il passaggio alla zona di rischio superiore, rimangono le aree più vicine al cambio di colore. Intanto a livello nazionale il bollettino quotidiano del 13 agosto registra 7.409 nuovi casi, rilevati su 225.486 tamponi giornalieri (tasso positività al 3,2%)