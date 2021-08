In un weekend segnato dal caldo torrido, prosegue l’allerta per gli incendi in molte zone d’Italia. Nelle ultime ore alcuni roghi sono divampati nell’isola campana e nel Trapanese. Vigili fuoco compiono 400 interventi nelle ultime 12 ore. In Calabria e in Sardegna si contano i danni. Ieri Mattarella ha sorvolato le aree dell’Oristanese devastate dal fuoco e ha parlato di “danni immensi”