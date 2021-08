Green Pass, Toti: riflettere sull'obbligo nei luoghi di lavoro

Le proposte di Toti

Negli Stati Uniti, "gran parte delle aziende progressiste, più evolute, ha già messo l'obbligo di Green Pass all'ingresso. Da Microsoft a Google, sono moltissime le aziende che lo chiedono per accedere", ha ricordato il presidente della Regione Liguria. E ieri, in un'intervista al Corriere della Sera, Toti aveva chiesto l'estensione del certificato verde per l'ingresso in "centri commerciali, negozi e supermercati" (GREEN PASS, LE FAQ - COME VIENE USATO IN EUROPA), nonché la vaccinazione obbligatoria per gli over 50.