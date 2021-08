1/11 ©Ansa

Ancora manifestazioni in Italia contro l'obbligo di Green Pass per sedersi all'interno di bar e ristoranti, per entrare in palestre, cinema, musei ma anche per accedere a spettacoli aperti al pubblico, fiere, convegni e parchi tematici. Migliaia di persone sono scese in piazza a Milano, Torino, Firenze, Roma e Napoli

La manifestazione in piazza del Popolo, a Roma. VIDEO