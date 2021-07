G20 Cultura, Franceschini: “Approvata Dichiarazione di Roma”

Non una “dichiarazione simbolica, ma un documento di 32 punti che è stato studiato e condiviso nei contenuti per mesi tra molti Paesi. Ne dobbiamo essere davvero molto orgogliosi. Se ne parlerà per molti anni come un punto di inizio: si introduce la Cultura nei lavori del G20". Così il ministro Dario Franceschini parla della firma della Dichiarazione di Roma dei ministri del G20 della Cultura, chiudendo la seconda e ultima giornata romana dell’evento.