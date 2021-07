8/24 ©IPA/Fotogramma

I Paesi del G20 concordano nell'aumentare gli aiuti ai paesi in via di sviluppo affinché nessuno resti indietro. Rimane centrale il ruolo dell'impegno finanziario da 100 miliardi, così come previsto dall'Accordo di Parigi, con l'impegno ad aumentare i contributi ogni anno fino al 2025. E un ruolo, per l'aumento di questi fondi, è in particolare alle istituzioni finanziarie per lo sviluppo e alle banche multilaterali