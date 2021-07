G20 Napoli: cosa è il vertice su ambiente, clima ed energia

Come si fa a conciliare la tutela dell’ambiente con il progresso e il benessere sociale? E’ una delle domande a cui cercherà di dare una risposta il 22 e 23 luglio al G20 su ambiente, clima ed energia di Napoli. La due giorni è la sintesi di mesi di incontri tra le delegazioni e i tecnici internazionali. Ma è anche un appuntamento fondamentale in vista della Cop26, la conferenza dell’Onu sul clima che si svolgerà a novembre a Glasgow, in partnership con l’Italia.

Cos’è e come funziona il G20

Il G20 è il foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo. La presidenza di quest’anno è affidata all’Italia. I Paesi che ne fanno parte rappresentano più dell’80% del consumo energetico mondiale e la quasi totalità di produttori di energie rinnovabili. Tra loro ci sono anche i principali produttori di petrolio: Arabia Saudita, Stati Uniti, Russia, Canada e Cina.

I tre temi al centro del vertice di Napoli

Biodiversità, economia circolare e finanza verde sono al centro del vertice di Napoli. Sul primo punto l’attenzione dell’Italia è soprattutto alla tutela dei mari e degli oceani e alla difesa e al ripristino del suolo. L’altra sfida della presidenza italiana sarà dunque cercare di promuovere l’economia circolare, un campo in cui il nostro Paese è avanti rispetto ad altri. Secondo le stime dell’ultimo Circularity Gap Report infatti il 90% delle risorse che entrano nell’economia vengono sprecate. L’obiettivo è trovare un accordo per ridurre questa percentuale. E poi c’è la questione finanziaria con le spinte per disinvestire dalle fonti fossili per dirottare il flusso dei soldi sulla transizione ecologica.