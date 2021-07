Roma, al via il G20 Cultura al Colosseo con Draghi e Franceschini

Al via nella Capitale i lavori del summit con i ministri delle venti maggiori economie mondiali e 40 delegazioni. L'inaugurazione è prevista per il tardo pomeriggio nell'arena del Colosseo, presenti il premier e il ministro della Cultura. Con loro anche la direttrice generale dell'Unesco. Stasera concerto di Riccardo Muti al Quirinale

Roma ospita il G20 della Cultura, con i ministri delle venti maggiori economie mondiali e 40 delegazioni. A fare gli onori di casa il ministro della Cultura Dario Franceschini e il premier Mario Draghi. L'appuntamento si apre nel tardo pomeriggio nell'arena del Colosseo. L'evento sarà suggellato in serata dal concerto dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini diretta da Muti al Quirinale. "Un grande regalo" quello fatto dal maestro, spiega il ministro della Cultura, che annuncia la serata "in quella che il Capo dello Stato ama definire la casa degli italiani" e sarà anche l'occasione di festeggiare il compleanno di Muti che ha compiuto ieri 80 anni.

Il programma dei lavori

I lavori entreranno nel vivo venerdì in una lunga giornata di scambi e dibattiti a Palazzo Barberini sui alcuni dei temi più "scottanti" della cultura in tutto il mondo: dalle politiche di tutela e restauro al traffico illecito di opere d'arte, dalla formazione dei giovani alla ripartenza dei musei dopo la pandemia. L'obiettivo del G20, ha spiegato Franceschini, è arrivare alla firma di una dichiarazione congiunta dei ministri del G20 e delle organizzazioni che si occupano a vario titolo di cultura "che preveda una serie di impegni su molti temi" e anche "la stabilizzazione del G20 Cultura come una delle riunioni preparatorie al summit dei capi di Stati e di governo. "Anche nei momenti in cui tutto divide e allontana, ai Paesi può restare sempre aperto un spiraglio di dialogo sulla cultura" ha aggiunto il ministro spiegando che la cultura è un mezzo di dialogo formidabile tra i popoli e rilevando che l'Italia può esercitare un'indiscussa leadership in questo campo.

Chi è presente

Assieme ai ministri dei Paesi membri e invitati, a Roma si riuniscono i vertici delle principali organizzazioni internazionali attive in materia, tra cui: l'Unesco, l'Ocse, il Consiglio d'Europa, l'Unione per il Mediterraneo, le organizzazioni internazionali del settore culturale quali Iccrom, Icom, Icomos, i protagonisti del contrasto agli illeciti contro il patrimonio culturale quali l'agenzia delle Nazioni Unite per il contrasto al crimine Unodc, Interpol e l'organizzazione doganale Wco. Per l'Italia interverranno anche i Carabinieri della Tutela del patrimonio culturale, l'Istituto centrale per il restauro e la Scuola dei Beni e delle attività culturali.