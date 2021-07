Unesco, i portici di Bologna patrimonio dell'umanità

Un pezzo del capoluogo dell’Emilia Romagna entra a far parte della rinomata World Heritage List, la lista di beni difesi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. A dare la notizia ai bolognesi è stata la stessa organizzazione anche su Twitter

I Portici di Bologna sono stati nominati patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Un pezzo del capoluogo dell'Emilia Romagna entra a far parte della rinomata World Heritage List, la lista di beni difesi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. A dare la notizia ai bolognesi è stata la stessa Unesco anche su Twitter . Borgonzoni: "I Portici trovano il posto che spetta loro"

L'Unesco su Twitter: "Bravo!"

“Breaking! The Porticoes of Bologna, Italy, just inscribed on the Unesco World Heritage List! Bravo!”. Ha scritto così l’organizzazione direttamente dal proprio profilo Twitter annunciando l’iscrizione dei Portici di Bologna nella lista dei patrimoni dell’umanità con tanto di plauso all’italiana: “Bravo!”. La lista è composta da circa 1135 siti e l’Italia è il Paese che detiene il record di più siti al mondo nel proprio territorio.