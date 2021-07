Traffico, scatta l'esodo di fine luglio: i punti critici sulle strade

3/10 ©Ansa

Sulla rete Anas, in vista di questo weekend, parte il piano mobilità estiva 2021: per sabato e domenica, infatti, è previsto traffico intenso, soprattutto in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura e in uscita dai centri urbani per i numerosi spostamenti locali

