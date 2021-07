Trieste, un minorenne e un giovane morti per overdose di metadone

Sui due casi sta indagando la Squadra mobile della Questura. Avevano 16 e 26 anni e sono deceduti in occasioni diverse, a poche ore di distanza. Le indagini sono state avviate anche per una terzo ragazzo, un giovane di 28 anni, le cui cause del decesso non sono chiare ma potrebbero essere collegate agli stupefacenti. Secondo le prime ricostruzioni il farmaco proverrebbe dal mercato illegale Condividi:

Due ragazzi sono morti a Trieste per un'overdose, probabilmente di metadone. Avevano 16 e 26 anni e sono deceduti due episodi distinti, a poche ore di distanza. Sui due casi sta indagando la Squadra mobile della Questura. Le indagini sono state avviate anche per un terzo ragazzo, un giovane di 28 anni: le cause del decesso non sono state ancora chiarite ma potrebbero essere collegate all'assunzione di sostanze stupefacenti. Secondo le prima ricostruzioni, il metadone potrebbe provenire dal mercato illegale. Sui corpi il pm incaricato ordinerà l'autopsia.

I decessi leggi anche Metadone, cos’è e quali possono essere gli effetti sui pazienti Le vittime potrebbero avere assunto metadone proveniente dal mercato illegale. A riportare la storia è il quotidiano Il Piccolo. Il minorenne è stato trovato morto all'alba del 22 luglio nel rione triestino di Altura, dopo aver trascorso la notte in compagnia di altri due amici. La compagnia avrebbe assunto metadone sottratto al padre della vittima, tossicodipendente. Sempre il 22 è morto il giovane di 26 anni, trovato privo di vita in un'abitazione nel rione di San Vito. Infine, oggi è morto un altro giovane, di 28 anni, nel rione di San Giacomo, forse anche lui per overdose. Sulle cause di quest'ultimo decesso, però, la polizia sta conducendo degli accertamenti.