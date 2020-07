Metadone, cos’è e quali possono essere gli effetti sui pazienti

Il metadone è utilizzato come analgesico e per uscire dalla dipendenza causata da droghe oppiacee. Ecco cos’è, come viene somministrato e quali possono essere gli effetti collaterali

Il metadone è un oppioide sintetico usato come analgesico per alleviare il dolore nei pazienti che hanno bisogno di assumere antidolorifici 24 ore su 24 e che non possono prendere altri farmaci oppure per prevenire i sintomi dell’astinenza nei tossicodipendenti.

Che cos’è il metadone

Il metadone è un sostituto di sintesi dell’eroina e ha una potenza paragonabile a quella dell’eroina stessa, come scrivono gli esperti di San Patrignano, comunità di recupero per tossicodipendenti a Coriano, in provincia di Rimini, che finora ha accolto più di 26mila ragazzi. Viene infatti usato per prevenire i sintomi di astinenza di chi sta provando a disintossicarsi dalle droghe oppiacee. Essendo dotato di una serie di effetti sia qualitativamente che quantitativamente simili a quelli prodotti dalla morfina, può portare il paziente trattato ad avere una sindrome di astinenza molto simile. Come osservano i medici, però, i sintomi sono meno gravi e il decorso più lungo. È per questo motivo – ricordano dall’ospedale, e centro di ricerca, Humanitas – che soltanto un medico può cambiare il dosaggio del metadone durante il trattamento e stabilire una eventuale interruzione. Se ciò avvenisse all’improvviso potrebbe causare sintomi del tutto analoghi a quelli di un'astinenza.