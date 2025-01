Nel resto d’Italia, dove il nuovo sistema non è ancora stato introdotto, la procedura per l’accertamento della disabilità segue ancora le modalità tradizionali. Attualmente, il cittadino che intende richiedere il riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap deve:



• Rivolgersi a un medico certificatore:

il primo passo consiste nel contattare un medico certificatore abilitato, generalmente il medico di base, per la compilazione del certificato medico introduttivo.

• Inviare la domanda amministrativa: una volta ottenuto il certificato, il cittadino deve presentare una domanda amministrativa separata all’Inps, utilizzando il portale online oppure avvalendosi del supporto di un patronato o di associazioni di categoria.

• Iter di valutazione: dopo l’invio della domanda, l’Inps programma una visita medica per l’accertamento sanitario che viene eseguito da una commissione medico-legale:

• presso le Aziende sanitarie locali, integrate con un medico Inps;

• o presso i Centri medico-legali dell'Inps, nelle regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l'affidamento dell'accertamento sanitario all’Inps.



In caso di non trasportabilità:

• il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) compila e invia online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data di visita già fissata;

• il presidente della Commissione medica, entro cinque giorni dalla richiesta, comunica al cittadino data e ora della visita domiciliare o una nuova data di invito a visita ambulatoriale.



In caso di impedimento, l'interessato viene convocato una seconda volta, se non si presenta alla visita. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda, salvo specifiche eccezioni, come giustificazioni mediche. Alla visita l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.



Al momento della visita, il cittadino deve consegnare alla Commissione:

• copia di un valido documento di riconoscimento;

• la documentazione sanitaria in proprio possesso.



La Commissione compila in formato elettronico il verbale di visita e lo invia all'interessato in duplice copia:

• una con tutti i dati sanitari, anche sensibili;

• l'altra con il solo giudizio finale.



In caso di percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74%, il richiedente potrebbe avere diritto ad una prestazione economica, se in possesso anche dei requisiti amministrativi di legge.

La legge prevede:



• prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità);

• alcuni benefici di natura non economica (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex lege 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro)