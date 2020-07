Ragazzi morti a Terni, fermato ammette: dato metadone per 15 euro

“Ho fornito metadone per 15 euro”. E’ quanto ammette davanti al gip di Terni il 41 enne fermato con l'accusa di omicidio dei due ragazzi di Terni morti nel sonno. In base alle prime ricostruzioni i giovani avrebbero assunto la sostanza in un parco vicino a casa. Non sarebbe stata la prima volta che l'uomo cedeva metadone ai due adolescenti