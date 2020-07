Terni, due ragazzi morti nel sonno: forse per "sostanze droganti"

Potrebbero essere stati uccise da “sostanze droganti” i due amici morti nel sonno a Terni, nella notte tra il 6 e il 7 luglio. A sostenerlo sono i carabinieri, anche se la natura esatta delle sostanze non è stata ancora chiarita. I due sono stati trovati morti nei loro letti la mattina del 7 luglio, all’interno delle rispettive abitazioni in quartieri piuttosto distanti tra loro, nella prima periferia della città. In tutti e due i casi la morte risalirebbe a qualche ora prima.

I corpi scoperti dai parenti

La drammatica scoperta è stata fatta dai familiari dei due ragazzi, che hanno iniziato a preoccuparsi quando hanno visto che non si svegliavano. Nessuno dei due corpi presentava segno di violenza. I due erano amici tra di loro e avevano passato la serata insieme, per questa ragione i carabinieri del comando provinciale di Terni hanno ipotizzato un collegamento tra i due casi. Poche ore prima di morire si erano ritrovati con altri amici in vari luoghi, tra cui un campetto di calcio nella zona di San Valentino.

Necessaria l'autopsia per risolvere il giallo

"Sulla scorta delle prime risultanze raccolte sul posto il decesso dei due minori – hanno spiegato dall'Arma - potrebbe essere collegato all'assunzione di sostanze droganti". Per risolvere il mistero saranno necessari gli accertamenti autoptici e tossicologici che verranno disposti dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri, che sta coordinando l'indagine con la supervisione del procuratore capo Alberto Liguori.

Una città sotto choc

Sotto choc gli amici dei due giovani. In tanti si sono ritrovati in lacrime davanti alle abitazioni dei due ragazzi. Gli investigatori hanno provato a ricostruire la vicenda anche attraverso i loro racconti, nella speranza di raccogliere elementi utili a chiarire il quadro che potrebbe nascondersi dietro a queste due morti improvvise. "Sono sgomento e profondamente addolorato per la tragedia che ha colpito due giovanissimi ragazzi e l'intera città di Terni", ha dichiarato anche il sindaco, Leonardo Latini. "In questo momento intendo esprimere la vicinanza mia e dell'istituzione che rappresento, oltre che dell'intera comunità ternana, alle famiglie che hanno subito questa enorme perdita".