Ragazzi morti nel sonno a Terni, procura: responsabilità collettiva

"Abbiamo una responsabilità collettiva per quello che è accaduto. Forse non siamo stati del tutto capaci di fare il nostro dovere". Sono queste le parole del procuratore della Repubblica di Terni Alberto Liguori, durante la conferenza stampa per illustrare i risultati delle indagini sui due ragazzi di Terni trovati morti in casa. Indagini che hanno portato al fermo di un 41enne, accusato di aver ceduto loro la sostanza che li ha uccisi.

"Noi procura - ha sottolineato il magistrato - forse abbiamo avuto fortuna, i carabinieri hanno avuto intuito investigativo. Nel giro di pochissime ore avevano già imboccato la strada giusta".

A carico del 41enne fermato è stato ipotizzato il reato di morte come conseguenza di altro delitto. "Abbiamo lavorato con i giovani che hanno dato una grande mano indirizzandoci e restringendo campo di azione. Ci hanno condotto verso il sospettato - ha spiegato il procuratore - la cosa grave è il fenomeno della dimestichezza che hanno con il mondo della droga". Gli investigatori hanno acquisito a carico dell'uomo una serie di indicazioni convergenti. Secondo il procuratore Liguori "non è corretto" definire "stupefacente" la sostanza assunta dai due ragazzi di 15 e 16 anni che ne ha provocato la morte. "Gli esami tossicologici serviranno per capire, ci affideremo agli specialisti e vedremo cosa troveremo", ha concluso Liguori. L'ipotesi degli inquirenti è che i due minorenni abbiano ingerito una sostanza nella serata di ieri, sentendosi male poco dopo.