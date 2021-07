La piattaforma digitale per i referendum

Il 20 luglio le commissioni Affari Costituzionali hanno approvato all’unanimità l'emendamento al dl Semplificazioni presentato dal deputato Riccardo Magi (Più Europa), che consentirà di sottoscrivere i referendum con firma digitale, in attesa della conferma del provvedimento in Aula, dove è atteso il voto di fiducia. Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e promotore del referendum eutanasia legale, ha dichiarato: “In attesa del voto in Aula, in Commissione Affari Costituzionali è stato segnato un traguardo storico sui diritti politici e digitali dei cittadini. Ringraziamo Magi e i deputati che non hanno subito il parere burocraticamente negativo del Governo. Raccogliere firme digitalmente significa consentire a tutti di poter esercitare i loro diritti politici. Sulle restrizioni ancora in vigore per le firme cartace c’è ancora strada da fare, ma intanto è stato segnato un traguardo storico per la democrazia italiana.” La stessa Associazione Luca Coscioni aveva lanciato un appello al ministro per la Transizione digitale Vittorio Colao per dare il via libera alla firma telematica alle iniziative di referendum e leggi popolari.