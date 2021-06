"M", il podcast di Sky TG24: dibattiti millennial su temi controversi

"Certo, bisogna tutelare la libertà individuale. Ma se tu fossi il medico che deve metterlo in pratica..."

"Vero, ma se invece fossi il genitore di chi sta male? Cosa ne pensi del testamento biologico?"

Solo uno scambio di battute, di quelli che si fanno talvolta discutendo al telefono con un amico, un parente o un collega su un tema divisivo. Di quelli che fanno arrabbiare, mettono in discussione i nostri principi, non sono né bianchi né neri. Di quelli che in fondo ci importano sul serio. E proprio così, dopo un dibattito al telefono, è nata l'idea di "M".

M, il podcast di Sky TG24 dedicato ai millennial

"M" è il nuovo podcast di Sky TG24 che vuole dare voce ai punti di vista dei millennial. Una stagione di dieci episodi, ciascuno dedicato a un tema e a un "personaggio" di riferimento. Ecco l'elenco:

1 - Maschilismo/femminismo - con Marco Cartasegna, fondatore di Torcha

2- Corsa allo spazio - con Linda Raimondo (AstroLinda), studentessa di fisica

3- Eutanasia - con Elisa Serafini, attivista dell'Associazione Luca Coscioni

4- Aborto - con Alice Merlo, attivista femminista

5- Ddl Zan - con Alessandro Sahebi, giornalista

6- Attivismo ambientale - con Federica Gasbarro, Fridays For Future Italia

7- Catcalling - con Flavia Corrado, food influencer

8- Social Media - con Martina Socrate, Content Creator

9- Hijab - con Tasnim Ali, tiktoker

10- Cannabis - con Antonella Soldo, portavoce della campagna #MeglioLegale

Disponibile su tutte le piattaforme

"M" è disponibile a partire dall'8 giugno su tutte le piattaforme streaming: Spotify, Spreaker, Apple, Google, Amazon Music oltre che sul nostro sito (TUTTI I NOSTRI PODCAST). E il dibattito continua sul nostro account Instagram @skytg24 con un calendario di dirette mirate a coinvolgere la nostra community.