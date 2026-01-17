Precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori orientali e meridionali delle tre regioni. Fenomeni che, spiega la Protezione civile, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento

Piogge e forti temporali su Calabria, Sicilia e Sardegna: la Protezione civile segnala allerta gialla in 3 regioni. La formazione di una complessa area depressionaria tra la penisola Iberica e le regioni del nord Africa, in lento movimento verso l'Italia, porterà flussi umidi e instabili sulla Calabria e sulle due isole maggiori, con precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile - d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello emesso nella giornata di ieri.

Le previsioni

L'avviso prevede dal mattino di domani, domenica 18 gennaio, precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria e sulla Sicilia, in estensione, dal pomeriggio, alla Sardegna, in particolare sui settori orientali e meridionali delle tre regioni. Fenomeni che, spiega la Protezione civile, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, domenica 18 gennaio, allerta gialla sulla Calabria, gran parte della Sicilia e sulla Basilicata ionica.

La situazione in Sardegna

Maltempo in arrivo in Sardegna. Dalla serata di domani, domenica 18 gennaio, e sino a mercoledì 21 sono previsti forti venti, mareggiate e precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale isolato sulla Sardegna orientale e meridionale. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle 18 di domenica e sino alle 18 di mercoledì 21 gennaio. Le precipitazioni saranno particolarmente abbondanti nelle giornate di lunedì e martedì, durante le quali potranno verificarsi rovesci o temporali con intensità forte. In particolare, dalla mattina di lunedì sono previsti venti forti su tutta la Sardegna, con rinforzi sino a intensità di burrasca o tempesta nel Sulcis Iglesiente e nel Campidano meridionale. Il moto ondoso e il vento proveniente dal mare determineranno un significativo innalzamento del livello della superficie marina lungo le coste del Golfo di Cagliari, con onde alte e mareggiate. Sulla Sardegna occidentale e nord-occidentale, invece, i fenomeni saranno meno intensi e meno diffusi.