Maltempo, domenica 18 gennaio allerta gialla per pioggia su Calabria, Sicilia e Sardegna

©Getty

Precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori orientali e meridionali delle tre regioni. Fenomeni che, spiega la Protezione civile, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento

Piogge e forti temporali su Calabria, Sicilia e Sardegna: la Protezione civile segnala allerta gialla in 3 regioni. La formazione di una complessa area depressionaria tra la penisola Iberica e le regioni del nord Africa, in lento movimento verso l'Italia, porterà flussi umidi e instabili sulla Calabria e sulle due isole maggiori, con precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile - d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello emesso nella giornata di ieri. 

Le previsioni

L'avviso prevede dal mattino di domani, domenica 18 gennaio, precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria e sulla Sicilia, in estensione, dal pomeriggio, alla Sardegna, in particolare sui settori orientali e meridionali delle tre regioni. Fenomeni che, spiega la Protezione civile, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, domenica 18 gennaio, allerta gialla sulla Calabria, gran parte della Sicilia e sulla Basilicata ionica. 

La situazione in Sardegna

Maltempo in arrivo in Sardegna. Dalla serata di domani, domenica 18 gennaio, e sino a mercoledì 21 sono previsti forti venti, mareggiate e precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale isolato sulla Sardegna orientale e meridionale. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle 18 di domenica e sino alle 18 di mercoledì 21 gennaio. Le precipitazioni saranno particolarmente abbondanti nelle giornate di lunedì e martedì, durante le quali potranno verificarsi rovesci o temporali con intensità forte. In particolare, dalla mattina di lunedì sono previsti venti forti su tutta la Sardegna, con rinforzi sino a intensità di burrasca o tempesta nel Sulcis Iglesiente e nel Campidano meridionale. Il moto ondoso e il vento proveniente dal mare determineranno un significativo innalzamento del livello della superficie marina lungo le coste del Golfo di Cagliari, con onde alte e mareggiate. Sulla Sardegna occidentale e nord-occidentale, invece, i fenomeni saranno meno intensi e meno diffusi. 

Da Nord a Sud: il meteo domenica e lunedì

Domenica 18 gennaio: a Nord giornata con delle piogge sul Piemonte occidentale con neve a 900 metri circa. Piovaschi in Emilia e schiarite sull'alto Triveneto. Centro: Tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si potrà vedere molto nuvoloso o localmente coperto. Venti di Scirocco in rinforzo. Sud: Piogge sui settori ionici e su est Sardegna, sul resto delle zone il cielo sarà molto nuvoloso o localmente coperto. Scirocco moderato. Lunedì 19 gennaio: a Nord la giornata trascorrerà con piogge sull'estremo nordovest e schiarite soleggiate sul Triveneto. Cielo coperto altrove. Venti da nordest. Centro: Cielo in gran parte coperto, ma senza grosse precipitazioni se non qualcuna debole sulle coste tirreniche e marchigiane. Scirocco forte. Sud: Cielo in gran parte coperto. Peggiora via via fortemente in Sardegna e poi in Sicilia. Un po' instabile in Calabria. Scirocco forte.

