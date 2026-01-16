La situazione meteorologica nei prossimi giorni in Italia sarà condizionata da due circolazioni ben distinte. Alle latitudini medio-basse del Mediterraneo avremo una circolazione depressionaria umida e mite che sarà causa di piogge intense soprattutto sulle due Isole Maggiori. Più ad est sarà presente un grande lago gelido che invierà refoli sempre più freddi verso l’Italia durante la settimana prossima ascolta articolo

Torna il maltempo sulla Penisola: previste precipitazioni dal prossimo weekend. Una vasta circolazione depressionaria si muove verso l'Europa occidentale, con correnti umide in risalita verso l'Italia, portando molte nuvole in transito e precipitazioni sparse sulle regioni di nord-ovest, con neve oltre i 1000 metri sulle Alpi. Nello stesso tempo, una circolazione depressionaria risalirà dal nord Africa, interessando soprattutto le regioni del sud con fenomeni localmente intensi su Sicilia e Calabria. Nel corso del weekend, le precipitazioni dovrebbero estendersi sul resto del sud e anche al nord-est.

Maltempo in arrivo al Nord, aria fredda da est Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, per la prima parte della prossima settimana, mostrano una circolazione depressionaria colma di aria fredda tra nord Africa e Mediterraneo centro-occidentale. Al momento, su Sicilia e Calabria non si escludono fenomeni anche intensi e a carattere di nubifragio. Per la prossima settimana è atteso anche un graduale calo termico con rientro di correnti orientali che porteranno anche qualche fenomeno sul medio Adriatico, con neve a quote basse. Approfondimento Bollettino neve: ecco dove nevicherà nei prossimi giorni

Previsioni meteo per oggi Al Nord cieli nuvolosi su tutte le regioni con locali e deboli fenomeni al nord-ovest, neve oltre i 1100-1200 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la nottata instabilità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse, con neve dai 1100-1300 metri. Al Centro tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata tempo si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con molti addensamenti sul versante adriatico e ampie schiarite altrove. Al Sud molta nuvolosità su isole maggiori e Puglia meridionale con locali piogge, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio situazione per lo piu' invariata. In serata e nella notte nuvolosità in generale aumento con piogge su Sicilia e settori ionici. Temperature minime stabili o in lieve calo al nord e in rialzo al sud e sulle isole, massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.