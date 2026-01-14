Bollettino neve: ecco dove nevicherà nei prossimi giorni

Offerte Sky
Bollettino neve, le previsioni in Italia: ecco dove nevicherà nei prossimi giorni

Cronaca

Introduzione

Metà gennaio si apre con temperature insolitamente miti per il periodo, lontane dal freddo tipico dell’inverno. A due settimane dai “Giorni della Merla”, il clima ricorda più l’autunno che la stagione invernale. A confermarlo è iLMeteo.it, che parla di una fase “diffusamente sopra media” dopo il gelo di inizio 2026. Nei prossimi giorni, però, l’Italia sarà interessata da un’ondata di neve, con fiocchi fino a quota 1000 metri e accumuli abbondanti sulle principali zone alpine, soprattutto in Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale. Ecco dove nevicherà nei prossimi giorni. 

Quello che devi sapere

In arrivo la neve: ecco quando

A partire da venerdì 16 gennaio, l’ingresso di più fronti perturbati di origine atlantica favorirà nevicate persistenti sulle montagne italiane. La combinazione tra aria fredda in quota, umidità nei bassi strati e correnti in arrivo dall’Atlantico creerà condizioni ideali per precipitazioni abbondanti, con possibili bufere nei giorni successivi.

Fiocchi di neve fino a quota 1000 metri: dove

I fiocchi potranno scendere fino a quota 1000 metri, con accumuli abbondanti sulle principali aree alpine. Le zone più interessate saranno le Alpi occidentali, in particolare Piemonte (Prato Nevoso, Sestriere), Valle d’Aosta (Breuil Cervinia, Courmayeur) e Lombardia occidentale. In queste aree sono previsti oltre 50 centimetri di neve fresca entro la fine dell’evento, con possibilità di quantitativi ancora maggiori alle quote più elevate.

Gli accumuli previsti

Le mappe meteo mostrano accumuli importanti su gran parte delle Alpi Liguri, Marittime, Graie, Cozie e Pennine. Le precipitazioni potranno risultare localmente intense e la neve è destinata a persistere almeno fino alla prima parte della prossima settimana, con cumulate consistenti. 

Rischio valanghe in aumento

Secondo iLmeteo.it, dopo le abbondanti nevicate il rischio valanghe aumenterà drasticamente. Il rapido accumulo di neve e la possibile instabilità del manto renderanno più pericolose le attività in montagna, in particolare le escursioni e il fuori pista. Nelle aree alpine occidentali saranno possibili anche problemi alla viabilità, con visibilità ridotta e possibili chiusure di strade di montagna. 

Le previsioni di venerdì nel dettaglio

Al Nord, è atteso un peggioramento via via più diffuso al Nordovest con piogge moderate in Liguria e nevicate sulle Alpi. Schiarite sul Triveneto. Al Centro, previsto cielo molto nuvoloso o anche coperto in Toscana dove ci saranno piogge sul massese, rare altrove dove ci saranno anche schiarite. Al Sud, attesa giornata con cielo spesso coperto in Sardegna e Sicilia dove arriveranno delle piogge. Nubi irregolari sul resto delle regioni.

Weekend 17–18 gennaio: svolta in arrivo

La fase perturbata proseguirà anche nel weekend. iLMeteo.it segnala un peggioramento meteo per sabato 17 e domenica 18 gennaio, legato alla formazione di cicloni in discesa dall’Oceano Atlantico diretti verso l’Europa e il Mediterraneo.

Sabato attesa pioggia e neve al Nord: ecco dove

Sabato sono attese le prime piogge soprattutto al Nord e sui settori ionici, con fenomeni localmente moderati o forti, in particolare su Piemonte e Liguria. Le temperature resteranno però miti: la neve cadrà sull’arco alpino solo oltre i 1200–1300 metri, a causa del richiamo di aria più calda da Sud e dei venti di Scirocco e Libeccio. Al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori le temperature potranno arrivare fino a 15–16°C, ben oltre le medie di metà gennaio.

Le previsioni di sabato nel dettaglio

Al nord, è attesa una giornata con un cielo in gran parte coperto e precipitazioni più probabili su Piemonte e Val d'Aosta. Schiarite sul Triveneto. 
Al Centro, il tempo sarà parzialmente soleggiato. Il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Venti di Scirocco. 
Al Sud, è attesa una giornata con delle piogge sui settori ionici, altrove avremo un tempo asciutto, ma con cielo irregolarmente nuvoloso. Venti di Scirocco.

Domenica meteo ancora instabile

Anche domenica 18 gennaio sarà una giornata all’insegna dell’instabilità. Sono previste piogge al Nord, soprattutto al Nordovest, e in Toscana, con nevicate sulle zone alpine e prealpine, sempre oltre i 1300 metri. Qualche rovescio raggiungerà anche i settori ionici di Puglia, Basilicata e Calabria, mentre sul resto del Paese il tempo sarà più asciutto, ma con un’atmosfera spesso grigia e nuvolosa.

