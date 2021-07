Gli Europei di Calcio allontanano i tifosi dalla dieta

Pizza, patatine, gelato, noccioline, birra… Complici le eccellenti prestazioni della Nazionale di Mancini, per gli Europei ogni dieta sembra sospesa. Nell’indagine fatta da italiani.coop in collaborazione con Nomisma tra il 17 e il 25 giugno emerge che street food e bevande gassate la fanno da padrone tra gli spettatori dei match di calcio. Il sondaggio è stato effettuato su un campione rappresentativo della popolazione. Si tratta di 1.000 persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Il salutismo in pausa dunque per una delle passioni più italiane che ci siano, il calcio. Troneggiano i carboidrati nelle scelte degli italiani che si distendono sul divano per seguire i match calcistici che assegnano il primato continentale. Nel comfort food si impone la pizza con un 66% dei favori. E’ seguita da patatine o pop corn (48%) e gelato (47%). Un italiano su tre (34%) opta invece per hamburger e panini o in alternativa per stuzzichini come pistacchi, noccioline e salatini. Il tutto accompagnato da birra (67%) e bevande gassate (54%). Si impongono tuttavia alcuni distinguo che dipendono dalle fasce d’età. I più giovani (Young Millennians e generazione X) portano in tavola piatti esotici come kebab (28%) sushi (23%) e poke (20%) o per esempio si affidano ad uno spritz.