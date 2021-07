Papa, prima notte al Gemelli dopo l'operazione: decorso regolare

Fonti ospedaliere parlano di un decorso regolare dopo che, il 4 luglio, il pontefice si è sottoposto a un "intervento programmato", come ha specificato la Santa Sede, per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Il bollettino medico diffuso ieri sera parlava di una buona reazione all'operazione. Bergoglio è ricoverato al decimo piano dell'ala che ha già ospitato i ricoveri papali di Wojtyla. Il pontefice resterà in ospedale almeno cinque giorni. Condividi:

Prima notte al Gemelli per papa Francesco, dopo l'operazione di ieri al colon. "Il Santo Padre ha reagito bene all'intervento condotto in anestesia generale", recitava il bollettino medico diffuso ieri sera - 4 luglio - dopo l'intervento. Questa mattina, inoltre, fonti ospedaliere riferiscono informalmente di un decorso post-operatorio regolare. Bergoglio è ricoverato al decimo piano dell'ala che ha già ospitato i ricoveri papali di Wojtyla. Il pontefice resterà in ospedale almeno cinque giorni e intanto sono moltissimi i messaggi di auguri e di sostegno arrivati da molti esponenti politici italiani.

Gli auguri di buona guarigione per papa Francesco approfondimento Papa Francesco all’Angelus: Sarò in Slovacchia dal 12 al 15 settembre "L'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, accompagna in queste ore Vostra Santità, unitamente ai più cordiali auguri di buona convalescenza e ancor migliore e pronta guarigione", ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio a Papa Francesco. "Io e il Parlamento europeo gli siamo vicini", ha invece scritto in un tweet il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. "I miei più sinceri auguri di pronta guarigione", ha scritto, sempre su Twitter, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Auguri di pronta guarigione sono poi arrivati anche dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.