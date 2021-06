Bimbo ritrovato, "nessuna responsabilità penale a carico dei genitori"

Non sarebbero state ravvisate responsabilità penali a carico dei genitori di Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi ritrovato nei boschi di Palazzuolo sul Senio (Firenze), dopo essere scomparso per quasi due giorni (FOTO). Lo apprende l'agenzia Ansa da fonti inquirenti. Stando a quanto è emerso, dagli atti delle verifiche fatte dai carabinieri - non ancora completamente trasmessi in procura - non emergono comportamenti penalmente rilevanti a carico della coppia. La ricostruzione della vicenda fatta dai genitori è stata ritenuta veritiera e, dove possibile, è stata anche riscontrata.