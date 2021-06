Mugello, bambino scomparso poi ritrovato in scarpata: ancora indagini

Nicola Tanturli, il piccolo di 21 mesi che aveva fatto perdere le sue tracce, è stato rintracciato il 23 giugno e sta bene. Come è emerso dopo il ritrovamento, avvenuto grazie a un giornalista, aveva camminato fino a spingersi da solo a oltre 3 km da casa. La procura, intanto, ha aperto un fascicolo per la scomparsa, senza alcun indagato: ora valuterà gli accertamenti dei carabinieri che hanno escluso altre ipotesi rispetto a quella dell'allontanamento. Rimangono però ancora alcuni punti della vicenda da chiarire Condividi:

Ieri, nel Mugello, è stato ritrovato in vita il piccolo Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi che aveva fatto perdere le sue tracce 24 ore prima. Il bambino, come è emerso dopo il ritrovamento, avvenuto grazie a un giornalista, aveva camminato fino a spingersi da solo a oltre 3 km da casa. La procura, intanto, ha aperto un fascicolo per la scomparsa, senza alcun indagato: ora valuterà gli accertamenti dei carabinieri che hanno escluso altre ipotesi rispetto a quella dell'allontanamento. Rimangono però ancora alcuni punti oscuri da chiarire.

Il percorso del piccolo Nicola approfondimento Bimbo ritrovato, il papà del piccolo Nicola: "È stato forte". VIDEO Il bimbo era uscito di casa la sera, con l'ultima luce estiva e con la luna quasi piena. Il 21 giugno lo avevano messo a letto verso le 18 e avrebbe dovuto dormire fino al mattino dopo. Invece, come ricostruito da suo padre, Leonardo Tanturli, pare che il piccolo abbia emulato il fratellino più grande, 4 anni. Ha raggiunto in altezza la maniglia della porta di casa, tenuta chiusa ma non a chiave, si è aggrappato con un saltello, l’ha aperta ed è uscito. Indossando i sandaletti con cui è stato ritrovato, ha percorso la mulattiera in salita, andando verosimilmente a trovare le capre, 100 metri poco sopra. Poi è sparito per oltre 30 ore da tutti i 'radar.

Il ritrovamento approfondimento Bimbo ritrovato, il momento dell'abbraccio tra il piccolo e la mamma Quando è stato ritrovato aveva sete e fame, e diceva “mamma”, quando lo ha sentito l'inviato della Rai che l’ha individuato, il quale ha avvisato i carabinieri, intervenuti coi luogotenenti comandanti di stazione Danilo Ciccarelli e Danilo Porfida. Nicola era salvo, in una scarpata trenta metri sotto la mulattiera, fermato dalla vegetazione, a 1 km e mezzo da Quadalto. Dopo il ritrovamento è stato portato in ospedale a Firenze, in elicottero, dove a parte qualche graffio i medici lo hanno trovato in buone condizioni. Il padre lo ha abbracciato in ambulanza: “È un bambino forte e ha resistito, abbiamo passato ore di disperazione", ha detto Leonardo Tanturli.