Bimbo scomparso nel Mugello: è stato ritrovato vivo

Il piccolo di 21 mesi era sparito dalla sua casa nella notte tra il 21 e il 22 giugno. Dopo un giorno e una notte di ricerche senza esito, è stato ritrovato da un giornalista la mattina del 23 giugno, in una scarpata a 3 chilometri dall'abitazione. Dalle prime informazioni, il piccolo sarebbe in buone condizioni

È stato ritrovato vivo Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi scomparso dalla sua casa nell'Alto Mugello , a Campanara, frazione di Palazzuolo sul Senio, nella notte tra il 21 e il 22 giugno. Lo ha fatto sapere la prefettura di Firenze. Il piccolo sarebbe stato trovato a circa tre chilometri dalla sua abitazione e sembrerebbe in buone condizioni. Sempre dalle prime informazioni sarebbe stato un giornalista a ritrovarlo: mentre saliva verso la casa avrebbe udito alcuni lamenti e rumori. Il bambino era in fondo a una scarpata, a ridosso della strada e profonda una cinquantina di metri ed è stato poi recuperato dal comandante della stazione dei carabinieri di Scarperia, Danilo Ciccarelli, che si è calato a 25 metri. Il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Gian Piero Moschetti, a Sky TG24 ha confermato che il bimbo sta bene. I carabinieri hanno riferito che il bambino è diretto in elisoccorso, insieme alla madre, al pediatrico Meyer per effettuare controlli medici (LE PRIME IMMAGINI DEL RITROVAMENTO ).

Il prefetto: "Grati per l'impegno nelle ricerche"

Le prime immagini del ritrovamento

"Una gioia incondizionata per il ritrovamento del piccolo Nicola la cui scomparsa ha tenuto col fiato sospeso tutti noi e il paese - ha detto Alessandra Guidi, il prefetto di Firenze che ha coordinato il piano per le ricerche - Ovviamente il primo pensiero vai ai genitori del bambino e poi un grandissimo grazie a quanti, carabinieri, vigili del fuoco, volontari, si sono prodigati senza posa, col coordinamento della prefettura, nelle ricerche. Siamo soddisfatti di come sono andate le cose".

Il sindaco: "Vittoria dello Stato e di una comunità"

"Questa volta è andata in modo diverso da tante altre perché si è lavorato bene insieme: è una vera vittoria dello Stato, la vittoria di una macchina che ha funzionato in maniera efficiente, e di una comunità", ha commentato il sindaco di Palazzo sul Senio, Gian Piero Moschetti, in conferenza stampa dopo il ritrovamento del bambino. "Non abbiamo dormito per due giorni, ma questo ci ripaga di qualsiasi sforzo - ha aggiunto il primo cittadino - Penso che di più non potevamo sinceramente fare, non potevamo ottenere di più: la prefettura ci ha messo nelle condizioni di avere tutto il personale necessario, lo Stato si è immediatamente attivato, abbiamo calcolato di aver avuto circa 1.000 uomini in due giorni".