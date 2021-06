Bimbo ritrovato, il momento dell'abbraccio tra il piccolo e la mamma

Il bimbo di 21 mesi scomparso dalla notte di martedì a Campanara, frazione di Palazzuolo sul Senio, in alto Mugello, è stato ritrovato mercoledì mattina a circa 3 km dalla sua abitazione. Nelle immagini, gli attimi i cui riabbraccia la madre

Nicola Tanturli è salvo e sta bene. Il bimbo di 21 mesi scomparso dalla notte di martedì a Campanara, frazione di Palazzuolo sul Senio, in alto Mugello, è stato ritrovato mercoledì mattina a circa 3 km dalla sua abitazione. Subito avvertite le forze dell'ordine, è stato il luogotenente Danilo Ciccarelli, comandante della stazione dei carabinieri di Scarperia, a calarsi per 25 metri nel dirupo individuando il piccolo che ha chiesto subito della mamma (LE PRIME IMMAGINI DEL RITROVAMENTO). Lo stesso luogotenente lo ha riportato sulla strada sterrata riconsegnandolo alla mamma. Nel video in alto (visibile anche cliccando qui) il momento dell’abbraccio tra la madre e il piccolo Nicola.