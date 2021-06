Genova, oggi i funerali di Camilla Canepa. Pm dai genitori

Nel pomeriggio la cerimonia funebre, proclamato lutto cittadino per il comune ligure in provincia di Genova. Gli inquirenti hanno incontrato la famiglia della giovane per fare luce sul quadro clinico. L’autopsia intanto ha confermato il decesso per emorragia cerebrale, attesi ulteriori esami per verificare la causa scatenante. Verranno sentiti tutti i medici che hanno avuto a che fare con la ragazza

Saranno celebrati oggi pomeriggio a Sestri Levante i funerali di Camilla Canepa , la giovane 18 enne morta a causa di una trombosi 16 giorni dopo aver ricevuto una dose del vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca durante un open-day organizzato da Regione Liguria. Lutto cittadino nel comune in provincia di Genova. Intanto prosegue l’inchiesta per chiarire i punti ancora oscuri della vicenda e per ricostruire la storia clinica della giovane.

Ricostruire il quadro clinico

Uno dei punti su cui fare ancora luce è il quadro clinico della ragazza. Su questo si è concentrato l’incontro di ieri tra i pubblici ministeri di Genova, Francesca Rombolà e Stefano Puppo, e i genitori della ragazza. L’autopsia eseguita ieri ha confermato il decesso per emorragia cerebrale, ma non ha ancora chiarito cosa lo abbia provocato nello specifico. I consulenti procederanno con esami istologici. Quello che cercano di capire i pm è se la ragazza soffrisse o meno di una malattia autoimmune. Secondo le prime informazioni Camilla non avrebbe segnato nella scheda anamnestica pre-vaccinale di soffrire di piastrinopenia autoimmune, malattia che invece è stata riportata nella scheda del primo ricovero avvenuto il 3 giugno all'ospedale di Lavagna. La giovane potrebbe aver riferito ai medici che in famiglia qualcuno aveva in passato sofferto di quel problema. La famiglia ha sempre detto che la ragazza stava bene e ieri ha fornito agli investigatori le analisi del sangue della figlia del 2014. Saranno sentiti tutti i medici che hanno avuto a che fare con la studentessa, da quelli dell'hub vaccinale fino ai sanitari dell'ospedale San Martino di Genova, dove la ragazza è morta nonostante due interventi chirurgici. Oltre allo staff del San Martino, i pm sentiranno anche il medico curante della ragazza e il suo ginecologo, che un paio di giorni dopo il vaccino le aveva prescritto alcuni farmaci per curare un problema di cisti ovariche.