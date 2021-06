1/12 ©Ansa

Sensibilizzare, innovare e agire sul fronte cybersicurezza. È in estrema sintesi il contenuto del decreto legge in materia approvato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento, tra le altre misure, istituisce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). Ecco cosa prevede

Attacchi hacker, nasce l'agenzia per la cybersicurezza nazionale