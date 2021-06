Chi erano i due ragazzi

Gimenez aveva la doppia cittadinanza italiana, per le origini del padre, e spagnola, per quelle della madre. Era nata in Spagna, nel 1999, a Cartagena, dove risiedeva la madre originaria di Manchester. Il fidanzato, cinque anni più grande, era invece registrato sia all’anagrafe spagnola che a quella marocchina. Gimenez si era trasferita a Barcellona, dove studiava Global Governance alla prestigiosa Esade – Escola Superior d’Adiminstració i Direcció d’Empreses. Prima di andare in Spagna, viveva con i genitori in Italia, a Milano, dove aveva frequentato il liceo Setti Carraro. Anche il fidanzato viveva a Barcellona, dove frequentava l’università.