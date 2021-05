Morte Luana, indagato anche il marito della titolare della ditta

C'è un altro indagato per la morte di Luana D'Orazio, la giovane operaia uccisa in un incidente sul lavoro a Montemurlo (Prato) lo scorso 3 maggio. Si tratta del marito della titolare dell'azienda tessile per cui la giovane lavorava. L'avviso di garanzia è stato notificato stamani al suo domicilio.

Le accuse

Secondo quanto appreso l'uomo, Daniele Faggi, sarebbe accusato degli stessi reati contestati alla moglie, Luana Coppini e al tecnico manutentore Mario Cusimano, cioè omicidio colposo e rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.