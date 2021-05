Addio a Luana D'Orazio, oggi i funerali dell'operaia morta sul lavoro

La messa per la 22enne si è tenuta alle 15 nella parrocchia del Cristo Risorto di Agliana, in provincia di Pistoia. Alla funzione hanno partecipato anche la titolare della ditta dove il 3 maggio è avvenuto l’incidente

Si sono tenuti oggi alle 15 i funerali di Luana D’Orazio , nella parrocchia del Cristo Risorto di Agliana, in provincia di Pistoia. Alla funzione ha voluto partecipare anche la titolare della ditta dove, il 3 maggio, è avvenuto l’incidente che è costato la vita alla giovane operaia di 22 anni. Presenti per l’ultimo saluto alla donna anche i suoi colleghi.

La titolare dell’azienda, Luana Coppini, si è presentata in chiesa con il marito. Ad assistere alla messa officiata dal vescovo Fausto Tardelli sono accorse molte persone della zona, non solo i diretti conoscenti di Luana D’Orazio, ma anche diverse persone da Prato e Pistoia, oltre ai giornalisti e alle autorità.

Bandiere a mezz'asta nella sua vecchia scuola

approfondimento

Ministro Orlando in visita da famiglia di Luana D'Orazio

La scuola elementare che Luana D’Orazio aveva frequentato da bambina si trova proprio davanti la chiesa del Cristo Risorto, e ha deciso di mettere le bandiere a mezz’asta. “Me la ricordo, era una scricciolina, minuta, esile. L'ho avuta come alunna fino al 2008 – ha raccontato Barbara Davini, ex maestra di Luana D’Orazio - Dei bambini che sono stati con noi sappiamo sempre tutto, questa è una piccola comunità. Anche di Luana sapevo molto, e quando un bambino che è stato nostro alunno muore, anche da adulto, è un evento che ci coinvolge. Con noi passano molto tempo e condividamo tanti momenti, diventano come nostri figli. Oggi è stato detto ai bambini delle elementari che una ex alunna, come lo sono loro adesso, è morta in un incidente sul lavoro”.