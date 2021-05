Calano ancora i malati di coronavirus ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri in Italia. Calano anche i pazienti in rianimazione: sono in totale 1.033 (-28). Nel bollettino giornaliero del ministero della Salute sono 1.820 i nuovi casi segnalati, mentre i morti sono 82. Effettuati 86.977 tamponi in 24 ore