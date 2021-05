Incidente sul lavoro a Parma, operaio morto schiacciato da contenitore

Ancora una tragedia sul lavoro. La terza nel giro di tre giorni. A perdere la vita è stato Andrea Recchia, operaio di 37anni originario di Montalbano Jonico in provincia di Matera, schiacciato da un contenitore pieno di mangimi per animali dal peso di diversi quintali. La disgrazia è avvenuta ieri sera all’interno di un’azienda di mangimi di Sorbolo, comune della bassa parmense. L’area è stata sottoposta a sequestro e sono ancora in corso le indagini per stabilire se ci siano o meno dei colpevoli. Una tragedia che si aggiunge a quelle di Luana d’Orazio risucchiata da un macchinario tessile e Christian Martinelli, l’operaio ferito a morte da un tornio a Busto arsizio