Francia, ex terroristi rossi arrestati: Luigi Bergamin si costituisce

Era uno dei tre in fuga dopo gli arresti di ieri. Si è presentato al palazzo di Giustizia assieme al suo avvocato. È stato tra gli ideologi dei Proletari armati per il comunismo (Pac), il gruppo armato in cui militò Cesare Battisti. Fra oggi e domani prevista la prima udienza per i 7 fermati: si tratta di Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Enzo Calvitti e Giovanni Alimonti, Giorgio Pietrostefani e Narciso Manenti. Ancora ricercati invece gli ex brigatisti Di Marzio e Ventura

Luigi Bergamin, uno dei tre ex terroristi rossi in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato al palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi. Lo si apprende da fonti vicine agli inquirenti. Ancora ricercati invece gli ex brigatisti Di Marzio e Ventura. Fra oggi e domani, a palazzo di Giustizia di Parigi, la procuratrice Clarisse Taron presenterà al giudice le sue richieste sulla prosecuzione o meno dello stato di fermo per i sette fermati per i quali è scattata la procedura di richiesta di estradizione: si tratta di Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Enzo Calvitti e Giovanni Alimonti delle Br; Giorgio Pietrostefani di Lotta continua e Narciso Manenti dei Nuclei armati contro il potere territoriale (CHI SONO). Ci vorranno 2-3 anni per l'estradizione. Secondo quanto si apprende da fonti dell'inchiesta, almeno per alcuni di loro si propende per provvedimenti alternativi alla detenzione o di libertà vigilata. Altre fonti, vicine alla difesa, affermano di temere invece la proroga dello stato di fermo per un "rischio di fuga". Entro 48 ore sarà esaminata anche la posizione di Bergamin.

Chi è Luigi Bergamin leggi anche Ex terroristi rossi, oggi prima udienza. Famiglie vittime: Ora verità Bergamin è stato tra gli ideologi dei Proletari armati per il comunismo (Pac), il gruppo armato in cui militò Cesare Battisti. Deve scontare una pena di 16 anni e 11 mesi di reclusione come ideatore dell'omicidio del maresciallo Antonio Santoro, capo degli agenti di polizia penitenziaria ucciso a Udine il 6 giugno 1978 da Battisti. L'8 aprile per Bergamin sarebbe scattata la prescrizione, ma i termini sono stati interrotti dal magistrato di sorveglianza milanese Gloria Gambitta su richiesta del pm Adriana Blasco, che ha dichiarato Bergamin "delinquente abituale". La vicenda giudiziaria di Bergamin e degli altri italiani è stata seguita direttamente in Francia dalla magistrata di collegamento italiana a Parigi, Roberta Collidà, in stretta cooperazione con i colleghi francesi. Oggi Collidà si trova a Roma per una riunione al ministero di Giustizia, destinata a fare il punto sull’operazione ribattezzata “Ombre Rosse” e i suoi sviluppi nei prossimi giorni.

Cartabia: "Sete di giustizia, non di vendetta" approfondimento Ex terroristi rossi arrestati in Francia, cos'era dottrina Mitterrand "Questa vicenda si protrae da oltre quattro decenni. Dietro questa svolta c'è un lavoro che ha coinvolto negli anni vari soggetti a più livelli”, ha sottolineato la ministra della Giustizia Marta Cartabia, in un'intervista al Corriere della Sera, parlando degli arresti. "Sin dal mio primo colloquio col ministro della Giustizia francese - ha aggiunto Cartabia - ho percepito una chiara sensibilità alla portata storica e politica del problema, un'umana partecipazione al dolore delle vittime e una netta determinazione ad impegnarsi per porvi rimedio". La ministra ha sottolineato poi che "la nostra volontà di riproporre la richiesta delle estradizioni non risponde nel modo più assoluto ad una sete di vendetta, che mi è estranea, ma ad un imperioso bisogno di chiarezza, fondamento di ogni reale possibilità di rieducazione, riconciliazione e riparazione, fini ultimi e imprescindibili della pena”. "Non ci può essere riconciliazione senza verità”, ribadisce poi in un’intervista a Repubblica. La ministra sottolinea: "Dopo quasi 40 anni, la Francia ha compreso appieno quale ferita abbia subito l'Italia negli anni di piombo, e per la prima volta ha rimosso gli ostacoli politici legati alla dottrina Mitterand, trasmettendo le domande di estradizione alle autorità giudiziarie, affinché la giustizia segua il proprio corso". "Gli arresti - prosegue - sono funzionali a evitare il pericolo di fuga. Ora i giudici valuteranno la convalida e l'opportunità di misure cautelari. Poi inizieranno i procedimenti per valutare caso per caso la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'estradizione. Come sempre in queste procedure, l'ultima parola è dell'autorità politica".