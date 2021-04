Ex terroristi rossi arrestati in Francia, cos'era dottrina Mitterrand

Voluta dal presidente socialista francese nel 1981, appena eletto, fu una prassi secondo la quale cittadini italiani coinvolti nella violenza politica sarebbero potuti restare in Francia e non essere estradati, anche a chi era stato condannato, a patto di non esserlo stati in via definitiva per fatti di sangue e di non avere più legami con la lotta armata

Da oggi, con l'arresto di 7 ex terroristi rossi, la Francia non dà più protezione a chi, coinvolto nella lotta armata durante gli "anni di piombo" in Italia, cercò rifugio Oltralpe. È in pratica la fine della cosiddetta dottrina Mitterrand, la consuetudine che il presidente socialista francese volle instaurare appena eletto, nel 1981, nonostante l'Eliseo parli di una decisione non in contrasto con essa. Fu una prassi secondo la quale cittadini italiani coinvolti nella violenza politica sarebbero potuti restare in Francia e non essere estradati a patto di non essere stati condannati in via definitiva per fatti di sangue e di non avere più legami con la lotta armata. A fuggire dal clima di guerra civile in cui era precipitata l'Italia negli "anni di piombo," dai maxiprocessi, dalle leggi speciali, dalle condanne a volte in contumacia, furono centinaia di persone. Ecco in cosa consisteva la dottrina Mitterrand.



L’origine della dottrina leggi anche Arrestati a Parigi 7 ex terroristi rossi, tre ancora in fuga All’epoca si parlò di almeno un migliaio di persone che trovarono rifugio in Francia, dove c'erano già altri compagni di lotta armata che avevano costruito un rifugio, una rete di protezione. Mitterrand, primo presidente socialista della Quinta Repubblica, promise di non estradare nessuno che volesse rifarsi una vita e garantisse di aver rotto i ponti con la lotta armata. Lasciò a Louis Joinet, magistrato e consigliere per la giustizia e i diritti umani del premier Pierre Mauroy, il compito di formulare i principi - tutti orali - dell'intesa di cui Mitterrand stesso aveva parlato con Bettino Craxi, che diventerà premier nel 1983. Le condizioni per non essere estradati Un accordo tacito avrebbe consentito di restare in Francia e non essere estradato anche a chi fosse stato condannato nel suo Paese. Le condizioni erano abbandonare la clandestinità e inserirsi con un lavoro normale alla luce del sole in Francia, non avvicinarsi lì alla lotta armata e non essere stati condannati in via definitiva per fatti di sangue. Su queste condizioni rimase però un alone di incertezza, anche perché era di pubblico dominio che la Francia di allora non aveva fiducia nella giustizia italiana e nei processi di quegli anni. Nel 1985, durante la visita di Bettino Craxi a Parigi, Mitterrand ripeté che il suo scudo escludeva i "fatti di sangue". Ma due mesi dopo, al Congresso della Lega per i diritti umani, il presidente socialista non vi si soffermò più: "Questi italiani in Francia hanno rotto i ponti con la macchina infernale in cui erano coinvolti, lo proclamano, hanno cominciato una seconda fase della loro vita, si sono inseriti nella società francese, spesso si sono sposati, hanno fondato una famiglia, trovato un lavoro. Ho detto al governo italiano che questi 300 italiani sono al riparo da qualsiasi estradizione".