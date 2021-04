3/21

Il saldo tra ingressi e uscite dalle terapie intensive è negativo, cioè in discesa per il diciassettesimo giorno di fila. L’ultimo bollettino rileva -71, ovvero ci sono in totale 71 pazienti in meno ricoverati in quei reparti, che in alcune regioni sono ancora ad una soglia di saturazione rischiosa

La situazione in Italia con grafici e mappe