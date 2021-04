Vaccini Covid, Figliuolo: in arrivo 5 mln, target 500mila dosi vicino

4/12 ©Ansa

"A breve termine – si legge nel rapporto settimanale – sono attesi oltre 5 milioni di dosi. Sulla base di tali previsioni e dei risultati medi raggiunti dalle Regioni in termini di somministrazioni giornaliere nel periodo 16-22 aprile (pari a oltre 335mila a livello nazionale, con una punta superiore a 384mila), la Struttura commissariale ha indicato per le Regioni/Province autonome target giornalieri crescenti per il periodo 23-29 aprile, che - se rispettati - potranno portare a quota 500mila entro la fine del mese”

I target della settimana precedente