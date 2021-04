Covid, Gdf sequestra 5 milioni di mascherine a Milano

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Gdf di Milano ha sequestrato 5 milioni di mascherine stoccate in un capannone affittato in nero nel centro di Milano. Sequestrati anche 2 milioni di dispositivi medici, tra cui saturimetri e termometri. Tutto il materiale era privo delle necessarie certificazioni. Il capannone era nella disponibilità di una donna cinese ora indaga per frode e ricettazione.