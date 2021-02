Covid, inchiesta sull'acquisto di mascherine dalla Cina: otto indagati

Sono otto le persone indagate dalla Procura di Roma nell'inchiesta relativa alle commesse di mascherine comprate dalla Cina durante la prima fase della pandemia di Covid-19. Il dato emerge dal decreto di sequestro preventivo urgente emesso oggi dalla Procura ed eseguito in contemporanea con quello del gip. Il valore complessivo dei due provvedimenti di sequestro preventivo è di 69,5 milioni di euro. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Nel registro degli indagati figurano l'imprenditore Andrea Vincenzo Tommasi, a capo di una della società coinvolte nell'indagine, il giornalista, ora in aspettativa, Mario Benotti, Antonella Appulo, Daniela Guarnieri, Jorge Edisson Solis San Andrea, Daniele Guidi, Georges Fares Khozouzam e Dayanna Andreina Solis Cedeno. Nel procedimento sono coinvolte quattro società: la Sunsky srl, Partecipazioni Spa, Microproducts It Srl e Guernica Srl. Nei confronti degli indagati le accuse sono, a secondo delle posizioni, traffico di influenze illecite, riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione. Il valore complessivo dei due provvedimenti di sequestro preventivo è di 69,5 milioni di euro.

I pm: “1.280 contatti tra Benotti e Arcuri”

Sono stati 1.280 i contatti telefonici in cinque mesi tra il giornalista Benotti e il commissario straordinario Domenico Arcuri. "L'esame del traffico telefonico tra l'utenza in uso a Benotti e quella in uso ad Arcuri fa riferimento a chiamate - scrivono i pm di Roma nel loro provvedimento urgente - e sms avvenuti nel periodo che va dal gennaio al 6 maggio del 2020, con contatti giornalieri nei mesi di febbraio, marzo ed aprile: a conferma di un'azione di mediazione iniziata ben prima del 10 marzo". Nel provvedimento si afferma poi che "dal 7 maggio, invece, nessun contatto. Circostanza confermata dal servizio di intercettazione telefonica avviato il 30 settembre 2020, che non ha captato alcuna comunicazione tra le due utenze, ciò benché tanto la cordata Benotti/Tommasi, quanto Jorge Solis abbiano insistentemente ricercato il rapporto con Arcuri, avendo intenzione di proporgli nuovi affari (dai tamponi rapidi, ai guanti chirurgici, a nuove forniture di mascherine). Per chi indaga "è significativa la conversazione del 20 ottobre 2020, ore 8.15, che, sul tema Benotti tiene con Daniela Guarnieri, cui confida la sua frustrazione per essersi Arcuri sottratto all'interlocuzione e il timore che ciò potesse ritenersi sintomatico di una notizia riservata su qualcosa che 'si sta per arrivare addosso'".

L'inchiesta sull'acquisto di mascherine

"Il primo contratto di fornitura è stato stipulato il 25 marzo, quando la struttura commissariale ancora non esisteva, almeno ufficialmente; ed è sottoscritto dal fornitore cinese il 26 marzo". Per i magistrati ci sono "alcuni evidenti difetti di consequenzialità cronologica". Una situazione che dà "l'idea della informalità con la quale si è proceduto rispetto ad accordi che devono essere intercorsi tra le parti in gioco, prima del 10 marzo e dunque ben prima del lockdown nazionale, dichiarato il 9 marzo. In quel momento nessuna norma consentiva ancora deroghe al codice dei contratti, poiché tale liberatoria sarebbe stata prevista soltanto con il decreto Cura Italia. Allo stesso tempo - scrivono i magistrati - evidentemente, vi era già un concerto sui passi legislativi e amministrative da compiere e i 'facilitatori' stavano tessendo le relazioni che avrebbero loro consentito i suddetti lauti guadagni".

"C'era 'comitato d'affari' per patto lucroso"

"Si delinea la nascita di un comparto organizzato per la conclusione di un lucroso patto (occulto) con una pubblica amministrazione. Un 'comitato d'affari', nel quale ognuno dei partecipi ha messo a servizio del buon esito della complessa trattativa la propria specifica competenza, ricevendone tutti un lauto compenso per l'opera di mediazione compiuta: Mario Benotti verso Andrea Vincenzo Tommasi (unitamente al socio Daniele Guidi) e Jorge Solis e, tutti, verso il fornitore cinese". Lo scrivono i pm della Procura di Roma nel decreto urgente di sequestro preventivo. "Le intercettazioni hanno dimostrato l'esistenza di un accordo tra Andrea Vincenzo Tommasi e quello che quest'ultimo definisce il suo 'partner nell'affare delle mascherine', Daniele Guidi, nonchè tra il duo Tommasi/Benotti e Jorge Solis, per la migliore conclusione dell'affare in discorso. Le conversazioni captate - scrivono i pm - portano a ritenere che mentre Tommasi e Guidi hanno curato l'aspetto organizzativo e, in particolare, i numeri voli aerei necessari per convogliare in Italia un quantitativo così ingente di dispositivi di protezione, compiendo i necessari investimenti, Jorge Solis sia stato in possesso del necessario contatto con la Cina e sia stato conoscitore delle specifiche del prodotto, tali da renderlo funzionali all'uso".