Vicenza, ammazza la moglie di 39 anni a martellate e si costituisce

Ha impugnato un martello e, probabilmente al culmine di una lite, un muratore 51enne ha ucciso la moglie di 39. La tragedia è accaduta nell'abitazione della coppia a Pove del Grappa (Vicenza) dove erano presenti i figli dei due, di 13 e 9 anni. Non è ancora stato chiarito se abbiano assistito al delitto. Subito dopo l'uomo ha chiamato il 112 e si è consegnato ai carabinieri giunti da Bassano del Grappa. La famiglia, di origine albanese, viveva nel Vicentino da anni e mai aveva avuto problemi sia di lavoro che di convivenza nella piccola comunità. Per ricostruire la vicenda oltre ai carabinieri di Bassano sono giunti anche i colleghi del nucleo investigativo di Vicenza, che hanno repertato l'arma del delitto, e il Pm di turno per raccogliere la confessione dell'uomo.

I conoscenti della coppia: "Era una famiglia tranquilla"

La notizia è diventata di dominio pubblico in brevissimo tempo e molti residenti si sono avvicinati alla casa in via Bastianelli, ma senza poterlo fare per il 'cordone' predisposto dai carabinieri. Una piccola comunità quella di Pove, alle pendici del Monte Grappa, dove si conoscono tutti ed un dramma famliare del genere lascia allibiti come hanno detto alcuni abitanti. Secondo alcune testimonianze, a cominciare dai vicini di casa, la famiglia del 51enne viene definita tranquilla, anche se schiva, con la donna vista più volte ad accompagnare i figli a scuola oppure ad uscire per fare la spesa. Anche il sindaco del paese, Francesco Dal Monte, che a sua volta non ha potuto avvicinarsi alla casa conferma che nulla faceva pensare all'accaduto.