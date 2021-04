Avvelena e uccide il padre, giovane fermato a Bologna

Il padre è morto mentre la mamma è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Una tragedia familiare avvenuta a Ceretolo di Casalecchio, vicino Bologna. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, il figlio diciannovenne della coppia sarebbe il responsabile del gesto

Le indagini

Sarà ora compito dei Carabinieri della Scientifica capire quale sia stata la sostanza usata dal giovane per avvelenare i suoi genitori. Da quanto si apprende, il ragazzo sarebbe stato trovato in cucina con un bicchiere in mano. Sarebbe stato proprio lui a chiamare i Carabinieri e ad aspettarli a casa. Al momento non ci sono ipotesi sul movente che abbia spinto il giovane a compiere un gesto simile.