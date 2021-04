7/10 ©Fotogramma

In Liguria i controlli hanno monitorato in particolare le spiagge delle due riviere che sono risultate in generale deserte. Una vasta operazione di controllo è stata svolta sul litorale di Sanremo per verificare la regolarità delle persone che si trovavano in spiaggia, alla luce della recente istituzione di una zona rossa in provincia di Imperia