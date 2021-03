Vaccini Covid, oggi conferenza stampa di Figliuolo e Curcio a Milano

Il commissario per l'emergenza sanitaria ed il capo della Protezione civile sono in Lombardia per una visita dell'hub di Malpensa Fiere, del 'drive through' del Parco Trenno e dell'hub allestito nei padiglioni della Fiera del capoluogo lombardo

Oggi il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza Covid, ed il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, sono in Lombardia per una visita - in forma riservata e non aperta alla stampa - dell'hub vaccinale di Malpensa Fiere (a Busto Arsizio), del 'drive through' del Parco di Trenno a Milano e dell'hub allestito presso i padiglioni di Fiera Milano. Al termine, è in programma una conferenza stampa, alle ore 12.30, presso MiCo Milano Congressi, Saranno presenti anche il presidente Attilio Fontana, la vicepresidente Letizia Moratti, l'assessore alla Protezione civile Pietro Foroni e Guido Bertolaso (COVID, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).