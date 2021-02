Ingegnere, classe 1966, aveva già ricoperto il ruolo dal 2015 al 2017, periodo durante il quale aveva gestito le operazioni di soccorso durante il terremoto nel Centro Italia. In precedenza era stato commissario per la ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia e nel 1997 responsabile della sezione operativa dei vigili del fuoco del Veneto per il terremoto in Umbria e nelle Marche

È Fabrizio Curcio il nuovo capo della Protezione civile nominato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, in sostituzione di Angelo Borrelli il cui mandato era in scadenza nel mese di marzo. “Ad Angelo Borrelli – si legge in una nota di Palazzo Chigi - i ringraziamenti per l'impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni”. Curcio è già stato capo della Protezione civile dal 2015 al 2017, quando ha sostituito Franco Gabrielli in occasione della sua nomina a prefetto di Roma.

Dai vigili del fuoco alla Protezione civile Classe 1966, Curcio, dopo la laurea in Ingegneria conseguita alla Sapienza di Roma, ha ottenuto due master sulla Protezione Civile Europea e sulla Sicurezza e Protezione. Nel 1996 viene nominato Commissario delegato per la ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia, mentre l’anno successivo diventa responsabile della sezione operativa nella Colonna dei vigili del fuoco del Veneto per il terremoto in Umbria e nelle Marche. Nel 2007 entra nella Protezione civile diventando responsabile della segreteria degli uffici del Capo dipartimento, ma poco dopo viene spostato a capo della sezione di gestione delle emergenze nella Presidenza del Consiglio dei ministri: uno dei suoi incarichi più importanti durante questo periodo è l’operazione di spostamento del relitto della Costa Concordia.