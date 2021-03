La regione, passata direttamente dalla zona bianca a quella arancione il 22 marzo, potrebbe restare nella fascia intermedia di rischio per tutto il prossimo mese, per via dell'ultimo decreto del governo che ha sospeso le zone gialle fino al 30 aprile. I contagi sono in aumento e preoccupano i focolai nell'Oristanese. Attualmente 7 comuni sono in zona rossa